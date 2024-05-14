Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Свежие комментарии

  • Людмила Фирстова (Таран)
    Tania Еременко, автор написала именно про такую манеру изложения вопроса...Уточните   кому конкретно надо   "почистит...По поводу военкор...
  • Tania Еременко
    Но "почистить пёрышки" ещё  кой-кому надо бы...По поводу военкор...
  • Александр Иноземцев
    😊 ОБОСНУЙТЕ, пожалуйста, свой "...х.р с пальцем" 😉Русский миллиард.

Почему кофе полезен для пожилых людей

Почему кофе полезен для пожилых людей

С 65 лет из-за разрушения нейронов в головном мозге растет риск развития нейродегенеративных заболеваний, в том числе болезни Паркинсона, Альцгеймера.

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