G1: самолет с певцом Вакьеро выкатился за пределы ВПП и загорелся

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 14 сентября. /ТАСС/. Двухмоторный бизнес-джет Cessna 550 с восемью людьми на борту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся в аэропорту города Парельяс.
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