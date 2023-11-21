РФС: песня "Валера" посвящена не Карпину, а экс-хавбеку сборной России Есипову

Руководитель департамента по мероприятиям и маркетинговым коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терешин поздравил футболистов и тренерский штаб сборной России с крупной победой над Кубой, а также признался, что песня "Валера" в исполнении певицы Афродиты была посвящена не главному тренеру команды Валерию Карпину.