Кремль назвал недружественным принятие в США закона об "адских санкциях"

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Утверждение Палатой представителей Конгресса США закона об ограничениях против нефтегазового экспорта России, который в прессе охарактеризовали как "адские санкции", - это недружественная акция.
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