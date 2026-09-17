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ТАСС

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Кремль назвал недружественным принятие в США закона об "адских санкциях"

Кремль назвал недружественным принятие в США закона об "адских санкциях"

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Утверждение Палатой представителей Конгресса США закона об ограничениях против нефтегазового экспорта России, который в прессе охарактеризовали как "адские санкции", - это недружественная акция.

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