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Глава СК РФ Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту смерти актрисы Цывиной

Глава СК РФ Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту смерти актрисы Цывиной

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил доложить о процессе проверки по факту кончины известной актрисы Ирины Цывиной, которая умерла в апреле 2019 года.

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