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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Амир Коффи продолжит карьеру в «Хапоэле Тель-Авив»

« Хапоэль Тель-Авив » объявил о подписании бывшего форварда НБА Амира Коффи. Израильский клуб официально подтвердил переход 29-летнего американца, который подписал контракт сроком на один год.

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