Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Россия обозначила позицию по размещению оружия в космосе

Россия обозначила позицию по размещению оружия в космосе

Россия намерена продвигать инициативу о неразмещении первыми оружия в космосе (НПОК). Такая позиция обозначена в российского МИД по итогам тематического семинара на полях третьей сессии Рабочей группы ООН открытого состава по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.

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