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Военное обозрение

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В ВКС РФ поступил новый самолёт ДРЛОиУ А-50У

В ВКС РФ поступил новый самолёт ДРЛОиУ А-50У

На вооружение российских ВКС поступил новый самолет ДЛРОиУ А-50У, предназначенный для выявления воздушных целей противника.

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