Новый водозаборный узел с современной системой очистки построили в Ленинском округе

Новый водозаборный узел запустили в деревне Дроздово в Ленинском округе. Он позволит обеспечить качественной водой около четырех тысяч жителей деревни, включая соседние СНТ и поселения Мильково, Беседы, Слобода.
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