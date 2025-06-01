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  • Silver Kont
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Гитлер создал самое смертоносное оружие в истории. Почему даже нацисты испугались его использовать?

Гитлер создал самое смертоносное оружие в истории. Почему даже нацисты испугались его использовать?

В 1936 году немцы в тайне от Франции и Великобритании создали крайне смертоносный газ табун, а в 1938-м ими были синтезированы зарин и зоман — газы в миллионы раз ядовитее самого страшного химоружия Первой мировой — иприта.

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