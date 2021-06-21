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Saudi Aramco завершила продажу доли в нефтепроводном бизнесе за $12,4 млрд

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости/Прайм. Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco завершила продажу 49% в своем нефтепроводном бизнесе Aramco Oil Pipelines Company (AOPC) группе инвесторов за 12,4 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании.

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