Saudi Aramco завершила продажу доли в нефтепроводном бизнесе за $12,4 млрд

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости/Прайм. Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco завершила продажу 49% в своем нефтепроводном бизнесе Aramco Oil Pipelines Company (AOPC) группе инвесторов за 12,4 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании.
МОСКВА, 21 июн - РИА Новости/Прайм. Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco завершила продажу 49% в своем нефтепроводном бизнесе Aramco Oil Pipelines Company (AOPC) группе инвесторов за 12,4 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании.
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