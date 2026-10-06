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Воронежские новости

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Число магазинов с товарами для дома в Воронеже выросло вопреки общему тренду

Число магазинов с товарами для дома в Воронеже выросло вопреки общему тренду

В Воронеже за год стало больше магазинов с товарами для дома. По данным на 1 октября 2026 года в городе насчитывалось 132 такие торговые точки — это на 8,2% больше, чем годом ранее.

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