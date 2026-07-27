ФСБ задержала жителя Хабаровска за передачу данных разведке Новой Зеландии

Силовики задержали в Хабаровске местного жителя по подозрению в государственной измене. Мужчина передавал представителям разведки Новой Зеландии сведения, которые могли быть использованы против безопасности России, сообщил 27 июля Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
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