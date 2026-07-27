ИА Регнум
НовостиСтатьиМненияФоторепортажиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Регнум

270 подписчиков

ФСБ задержала жителя Хабаровска за передачу данных разведке Новой Зеландии

ФСБ задержала жителя Хабаровска за передачу данных разведке Новой Зеландии

Силовики задержали в Хабаровске местного жителя по подозрению в государственной измене. Мужчина передавал представителям разведки Новой Зеландии сведения, которые могли быть использованы против безопасности России, сообщил 27 июля Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии