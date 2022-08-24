Инженер детских душ мечтает встретиться с читателями на ЛиТРе-2022

Автор десятков популярных книг для детей и подростков, редактор журнала о детской литературе "Переплет" Наталия Волкова станет специальным гостем и участником юбилейного фестиваля "Литература Тихоокеанской России" (ЛиТР, 6+), который пройдет во Владивостоке 7-9 октября этого года, сообщили ИА PrimaMedia организаторы фестиваля.
Популярные статьи
- Лучше всех: российский военнослужащий стал самым точным в истории Армейских международных игр
- Руководители высших военно-учебных заведений государств – участников СНГ выступили за расширение научного сотрудничества в формате Содружества
- Российские военнослужащие в Таджикистане провели акцию, приуроченную ко Дню Государственного флага России
Свежие комментарии