Инженер детских душ мечтает встретиться с читателями на ЛиТРе-2022

Автор десятков популярных книг для детей и подростков, редактор журнала о детской литературе "Переплет" Наталия Волкова станет специальным гостем и участником юбилейного фестиваля "Литература Тихоокеанской России" (ЛиТР, 6+), который пройдет во Владивостоке 7-9 октября этого года, сообщили ИА PrimaMedia организаторы фестиваля.