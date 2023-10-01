«Она меня будоражит»: актер Сергей Бурунов назвал своих любимых артистов

Артист и актер дубляжа Сергей Бурунов редко посещает светские мероприятия. Поэтому, когда он посетил презентацию нового проекта Эмина Агаларова караоке-клуб Royal Estate, знаменитость буквально окружили журналисты.
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