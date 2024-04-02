Экс-игрок Титов назвал печальной ситуацию нападающего "Спартака" Промеса

Бывший полузащитник московского "Спартака" и сборной России Егор Титов заявил, что таких футболистов, как нападающий красно-белых Квинси Промес, можно пересчитать по пальцам, и отметил его важность для команды.
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