Россияне стали чаще читать книги о кризисе среднего возраста — спрос вырос на 86%

В России заметно растёт интерес к книгам о кризисе среднего возраста. Как выяснил книжный сервис «Литрес», за первые семь месяцев этого года спрос на нон-фикшн литературу, посвящённую переоценке жизненных целей, карьеры и отношений, достиг максимума за последние три года.