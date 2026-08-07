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Россияне стали чаще читать книги о кризисе среднего возраста — спрос вырос на 86%

Россияне стали чаще читать книги о кризисе среднего возраста — спрос вырос на 86%

В России заметно растёт интерес к книгам о кризисе среднего возраста. Как выяснил книжный сервис «Литрес», за первые семь месяцев этого года спрос на нон-фикшн литературу, посвящённую переоценке жизненных целей, карьеры и отношений, достиг максимума за последние три года.

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