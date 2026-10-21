В центре патриотического воспитания р.п. Карсун Ульяновской области член местного отделения ветеранов ОВД, майор милиции в отставке Александр Носков и ветеран СВО, руководитель представительства Карсунского района ассоциации ветеранов СВО Романов Алексей организовали и провели урок мужества для студентов 1-го курса Карсунского медицинского техникума имени В.
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