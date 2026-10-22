От идеи до результата путь бывает непростым. Почему одни проекты находят поддержку и получают финансирование, а другие остаются только на бумаге? Об этом рассказал почётный наставник Минобрнауки России, эксперт федеральных грантовых конкурсов Светлана Фёдорова.
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