От идеи до результата путь бывает непростым. Почему одни проекты находят поддержку и получают финансирование, а другие остаются только на бумаге? Об этом рассказал почётный наставник Минобрнауки России, эксперт федеральных грантовых конкурсов Светлана Фёдорова.