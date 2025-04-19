Депутат Госдумы Виталий Милонов предлагает выдворить главу узбекской диаспоры за слова об «экспансии культуры», сообщает PRIMPRESS.
Скандально известный депутат предлагает выдворить главу узбекской диаспоры
Комментарии
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леонид рыбаков
Диаспора - в переводе с древнегреческого "понаехавшие, мало что полезного умеющие, не признающие местных законов и нахраписто навязывающие местному населению свои первобытные обычаи, тоскующие по своей находящейся в экономической жопе исторической родине, но предпочитающие это делать издалека". До чего же все-таки лаконичен и емок древнегреческий язык... ЭТО МАФИЯ ПО ЭТНИЧЕСКОМУ ПРИЗНАКУ ----НЕУЖЕЛИ В КРЕМЛЕ СТОЛЬКО ПРЕДАТЕЛЕЙ ИГНОРИРУЮЩИЕ ЭТОТ БЕСПРЕДЕЛ В СТРАНЕ И УСТРОИВШИЕ ГЕНОЦИД В СТРАНЕ ( тихой сапой с английским уклоном по развалу страны )
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