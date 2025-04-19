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Скандально известный депутат предлагает выдворить главу узбекской диаспоры

Скандально известный депутат предлагает выдворить главу узбекской диаспоры

Депутат Госдумы Виталий Милонов предлагает выдворить главу узбекской диаспоры за слова об «экспансии культуры», сообщает PRIMPRESS.

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Комментарии
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леонид рыбаков
Диаспора - в переводе с древнегреческого &quot;понаехавшие, мало что полезного умеющие, не признающие местных законов и нахраписто навязывающие местному населению свои первобытные обычаи, тоскующие по своей находящейся в экономической жопе исторической родине, но предпочитающие это делать издалека&quot;. До чего же все-таки лаконичен и емок древнегреческий язык... ЭТО МАФИЯ ПО ЭТНИЧЕСКОМУ ПРИЗНАКУ ----НЕУЖЕЛИ  В КРЕМЛЕ СТОЛЬКО ПРЕДАТЕЛЕЙ ИГНОРИРУЮЩИЕ ЭТОТ БЕСПРЕДЕЛ В СТРАНЕ И УСТРОИВШИЕ ГЕНОЦИД В СТРАНЕ ( тихой сапой с английским уклоном по развалу страны )
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