Скандально известный депутат предлагает выдворить главу узбекской диаспоры

леонид рыбаков

Диаспора - в переводе с древнегреческого "понаехавшие, мало что полезного умеющие, не признающие местных законов и нахраписто навязывающие местному населению свои первобытные обычаи, тоскующие по своей находящейся в экономической жопе исторической родине, но предпочитающие это делать издалека". До чего же все-таки лаконичен и емок древнегреческий язык... ЭТО МАФИЯ ПО ЭТНИЧЕСКОМУ ПРИЗНАКУ ----НЕУЖЕЛИ В КРЕМЛЕ СТОЛЬКО ПРЕДАТЕЛЕЙ ИГНОРИРУЮЩИЕ ЭТОТ БЕСПРЕДЕЛ В СТРАНЕ И УСТРОИВШИЕ ГЕНОЦИД В СТРАНЕ ( тихой сапой с английским уклоном по развалу страны )