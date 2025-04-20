Хакеры атаковали дипломатов в Европе через приглашения на дегустацию вин

Хакерская группа APT29 начала новую фишинговую атаку, нацеленную на дипломатов в Западной Европе. Согласно информации Check Point Research, с января 2025 года злоумышленники используют поддельные приглашения на дегустацию вин для распространения двух вредоносных программ: GRAPELOADER и обновленной версии WINELOADER.