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Хакеры атаковали дипломатов в Европе через приглашения на дегустацию вин

Хакерская группа APT29 начала новую фишинговую атаку, нацеленную на дипломатов в Западной Европе. Согласно информации Check Point Research, с января 2025 года злоумышленники используют поддельные приглашения на дегустацию вин для распространения двух вредоносных программ: GRAPELOADER и обновленной версии WINELOADER.

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