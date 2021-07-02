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Макдэвид о судействе в плей-офф и регулярке: «Хотелось бы видеть больше последовательности. Другим видам спорта это удается»

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид поделился мнением об отличиях в судействе матчей плей-офф НХЛ в сравнении с играми регулярного чемпионата.

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