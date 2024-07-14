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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фетисов о бане России: «Дебилы отняли мечту у детей, тренирующихся по 8 часов в день. В холодную войну нас ненавидели, но вставали под гимн»

Запрет на участие России в международных соревнованиях был установлен в 2022 году. В марте 2023 года МОК выступил за допуск россиян к соревнованиям в нейтральном статусе, однако в некоторых видах спорта отстранение со стороны международных федераций продолжает действовать.

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