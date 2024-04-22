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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Дизайнер Warhorse: Kingdom Come: Deliverance II станет дружелюбнее к игрокам; игра завершит и...

Дизайнер Warhorse: Kingdom Come: Deliverance II станет дружелюбнее к игрокам; игра завершит и...

Дизайнер Warhorse: Kingdom Come: Deliverance II станет дружелюбнее к игрокам; игра завершит историю ГенриНедавно у ведущего дизайнера Warhorse Studios Прокопа Йирса состоялось интервью с чешским блогером Indian Poad o hrch в котором разработчик поделился новыми интересными подробностями предстоящей Kingdom Come: Deliverance II.

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