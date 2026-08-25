В Жердевском округе запустили российское оборудование связи

В населённых пунктах Жердевского округа на юге Тамбовской области установили новые базовые станции. Как сообщили в пресс-службе МТС, после запуска оборудования «ИРТЕЯ» отечественного производства зона покрытия LTE расширилась вдвое, а скорость мобильного интернета выросла на 20%.
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