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Деменко считает, что игроки «Зенита» позволяют себе вальяжность

Известный в прошлом российский футболист Максим Деменко, выступавший во время карьеры за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», заявил, что футболисты «Зенита» часто играют, недооценивая соперников.

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