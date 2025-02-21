Прямо в ад и обратно: группа бойцов ВС РФ в полной амуниции пересекла реку в брод и захватила опарники

Единственный путь к украинским рубежам в районе села Сухие Ялы пролегал через брод, что хорошо знали противники и регулярно наносили удары по этому месту, рассказали бойцы военному корреспонденту RT Александру Пискунову.
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