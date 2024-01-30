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«Страна.ua»: Залужный мог переиграть Зеленского слухом о своей отставке

«Страна.ua»: Залужный мог переиграть Зеленского слухом о своей отставке

Валерий Залужный, главнокомандующий вооруженных сил Украины (ВСУ), мог сам вбросить слух о своей отставке, либо это сделали его сторонники чтобы сыграть на опережение, лишив Владимира Зеленского возможности уволить Залужного.

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