«Страна.ua»: Залужный мог переиграть Зеленского слухом о своей отставке

Валерий Залужный, главнокомандующий вооруженных сил Украины (ВСУ), мог сам вбросить слух о своей отставке, либо это сделали его сторонники чтобы сыграть на опережение, лишив Владимира Зеленского возможности уволить Залужного.
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