Саудовская Аравия вводит в эксплуатацию свой собственный роскошный поезд

<p>Государственная железнодорожная компания Saudi Arabia Railways (SAR) недавно заключила выгодную сделку на 200 миллионов саудовских риалов (53,33 миллиона долларов) с итальянской гостиничной компанией Arsenale Group.
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