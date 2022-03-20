«Снял кольцо, подаренное Тэхеном!» — Чонгук демонстративно сфотал руку в Instagram, чтобы задеть друга

Чонгук (Jungkook) опубликовал новые снимки в Instagram, которые, к сожалению, сейчас, возможно, могут посмотреть не все фанаты из России, ведь платформа закрыта для россиян.
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