Черчесов рассказал, почему не получил работу в клубах РПЛ

Станислав Черчесов объяснил, почему ему не удалось получить работу в одном из российских клубов. Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов рассказал, почему ему не удалось возглавить какой-либо из клубов РПЛ.
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