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Русская Семёрка

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Зачем советские лётчики бросали в кабину истребителя кусок мыла

В фронтовом хозяйстве истребителя военной поры можно было найти удивительные вещи: ракетницу, бортпаёк, финку за голенищем — и обыкновенный кусок хозяйственного мыла где-нибудь в кармане на борту кабины или в планшете.

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