Михаил Чаплыга: Скандал в НАН: Стефанчук провалился

Национальная академия наук Украины не проголосовала за Стефанчука. 25 апреля 2024 года состоялась сессия общего собрания Национальной академии наук, во время которой было избрано действительных членов (академиков) и членов-корреспондентов НАН Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии