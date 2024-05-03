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Михаил Чаплыга: Скандал в НАН: Стефанчук провалился

Михаил Чаплыга: Скандал в НАН: Стефанчук провалился

Национальная академия наук Украины не проголосовала за Стефанчука. 25 апреля 2024 года состоялась сессия общего собрания Национальной академии наук, во время которой было избрано действительных членов (академиков) и членов-корреспондентов НАН Украины.

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