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Барделла заявил, что Европа не может бесконечно финансировать Украину

Барделла заявил, что Европа не может бесконечно финансировать Украину

Европа не может бесконечно финансировать конфликт на Украине, не получая ничего взамен. Об этом заявил глава французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла.

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