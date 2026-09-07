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Кудашов о поражении от «Трактора»: «Играть дома при полных трибунах и так начинать – плохо. Хорошо, что все‑таки спасли игру. Коллектив новый, мы учимся, притираемся»

Главный тренер «Автомобилиста»  Алексей Кудашов подвел итоги игры с « Трактором » в регулярном сезоне FONBET КХЛ (3:4 ОТ).

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