Каспийский трубопроводный консорциум в плановом порядке отремонтирует третье причальное устройство

НОВОРОССИЙСК, 29 июля, ФедералПресс. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), экспортирующий нефть из Казахстана и России, отремонтирует третье выносное причальное устройство (ВПУ-3) на Морском терминале близ Новороссийска.
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