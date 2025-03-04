Дума Сургута отказалась от довыборов

Дума Сургута (ХМАО) отказалась от довыборов. Местные элиты уже готовились к пиар-кампании, однако власти приняли решение, что оставшиеся до «больших выборов» полтора года город спокойно проведет и без пары депутатов, сэкономив тем самым нервы внупола и деньги из бюджета, сообщили URA.
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