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За ночь над регионами сбили 596 украинских БПЛА

За ночь над регионами сбили 596 украинских БПЛА

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 596 украинских беспилотников за ночь с 8 на 9 сентября. Силы ПВО отразили атаки над 12 российскими регионами и акваторией Черного моря.

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