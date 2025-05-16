В Новосибирске будут судить женщину, прикурившую от Вечного огня

Доказательства против себя сибирячка создала сама, выложив в интернет фото со своим поступком.В Новосибирске передали в суд с обвинительным заключением дело о реабилитации нацизма, главной фигуранткой в котором выступает 32-летняя местная жительница.
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