Робот за 5 млн рублей будет ставить на ноги пациентов орловской облбольницы

В орловскую клиническую больницу поступил экзоскелет для нейрореабилитации. Роботизированый механизм помогает пациентам восстановить моторный контроль — на нём пациенты будут заново учиться ходить после перенесённых травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата или нервной системы.