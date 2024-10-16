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Робот за 5 млн рублей будет ставить на ноги пациентов орловской облбольницы

Робот за 5 млн рублей будет ставить на ноги пациентов орловской облбольницы

В орловскую клиническую больницу поступил экзоскелет для нейрореабилитации. Роботизированый механизм помогает пациентам восстановить моторный контроль — на нём пациенты будут заново учиться ходить после перенесённых травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата или нервной системы.

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