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Газета.ру

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Дмитрий Путилин: на МФМ чувствуется запрос на развитие национальных видов спорта

Дмитрий Путилин: на МФМ чувствуется запрос на развитие национальных видов спорта

На Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге прошел телемост с участием генерального директора АНО «Игры» Дмитрия Путилина и президента Альянса независимых признанных членов спорта (AIMS) Стефана Фокса, сообщает пресс-служба АНО «Игры».

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