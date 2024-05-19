В Измайловском парке ищут 13-летнюю школьницу: гулявшая с ней подруга в реанимации

В Москве ищут пропавшую при загадочных обстоятельствах в Измайловском парке 13-летнюю школьницу. Ее подругу-ровесницу, с которой ушла после школы девочка, уже нашли — она в реанимации и не в состоянии рассказать, что случилось.
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