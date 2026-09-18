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Мировое обозрение

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Рекорд президентских выборов побит: В Россию приехали 1126 наблюдателей из 130 стран

Рекорд президентских выборов побит: В Россию приехали 1126 наблюдателей из 130 стран

Парламентская кампания 2026 года установила абсолютный рекорд по числу международных наблюдателей: за выборами депутатов Госдумы следят 1126 представителей из 130 стран.

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