Berg PRESS

459 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Соловьев
    вопрос в том какая задача и какая цена, и кол-во тоже важно. грубо говоря когда малозаметная дешевая хрень способна м...Автономные дроны ...
  • Владимир Eвтушенко
    Ни  один  дрон  не заменит  лётчика.Автономные дроны ...
  • Михаил
    Мусульманская республика уже совершенно не та ...со времён Бастилии.Во Франции начали...

Украина заинтересована в израильском "Железном куполе", сообщил Кулеба

Украина заинтересована в израильском "Железном куполе", сообщил Кулеба

«Железный купол» запускает ракету во время операции «Облачный столп» По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, страна заинтересована в израильских оборонных технологиях.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх