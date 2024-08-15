10 странных историй об известных католических святых

Святой Лука Столпник Халкидонский. Особое место в католической церкви занимает почитание святых – лиц, которые, как верят христиане, наделены Богом за свою веру способностями выступать в качестве помощников и творить чудеса.
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