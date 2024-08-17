Вильфанд пообещал продолжительный бархатный сезон на юге европейской части России

Предстоящий бархатный сезон на юге европейской части России обещает быть продолжительным. Об этом в субботу, 17 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.
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