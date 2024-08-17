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Вильфанд пообещал продолжительный бархатный сезон на юге европейской части России

Вильфанд пообещал продолжительный бархатный сезон на юге европейской части России

Предстоящий бархатный сезон на юге европейской части России обещает быть продолжительным. Об этом в субботу, 17 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

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