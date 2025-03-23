Сильный снег и метели придут в Алтайский край в ближайшее время

Водителям рекомендуют быть предельно осторожными Днем 24 марта и ночью 25 марта на территории Алтайского края ожидается снег, мокрый снег, местами сильный, а также гололедные явления, метели и усиление ветра до 18-23 м/с.
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