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58-летняя Сальма Хайек снялась в бикини на яхте

58-летняя Сальма Хайек снялась в бикини на яхте

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек снялась в откровенном виде на яхте. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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