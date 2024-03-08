Termoelectrica: Поставка тепловой энергии многим потребителям временно прекращена

АО "Termoelectrica" сообщает, что из-за нарушения, произошедшего в 08:00 на первичной тепловой сети - CET Sursa 1, в направлении сектора Ботаника, расположенного на пересечении улицы Марии Дрэган и Чеканами, временно прекращена подача тепловой энергии многим потребителям.