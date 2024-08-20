Молдова-5D, или Почему в индексах мировой статистики мы рядом с африканцами

От слова, которое составляет основную тему этой статьи, веет прошлым веком. Неоколониализм. Почувствовали? Он действительно родился на руинах Второй мировой, однако с падением СССР стал обретать новые формы и сегодня определяет перспективы процветания или деградации десятков стран, включая нашу.